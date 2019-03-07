РИАМО – 7 мар. На сайте mos.ru обновили услугу «Запись на прием к врачу», в настоящее время родители смогут одновременно записать несколько детей к доктору через интернет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Услуга «Запись на прием к врачу» на портале mos.ru дополнена новой функцией. Теперь пользователи портала могут записать онлайн к доктору одновременно нескольких детей», – говорится в сообщении.

Прежде, чтобы записать детей на прием к одному доктору, например, к педиатру, на 14:00 и на 14:12, пользователю приходилось на каждого из них заполнять онлайн-форму. Пока родитель делал это во второй раз, удобное ему время могло быть уже занято. В итоге он был вынужден записывать ребенка на более поздний или ранний прием, или даже на другой день.

«Многим родителям приходилось сталкиваться с ситуацией, когда попасть на прием к врачу нужно сразу с несколькими детьми. Раньше каждого из них приходилось записывать по отдельности, но теперь эта процедура стала удобнее и проще. Система автоматически предлагает возможные варианты с точки зрения доступности специалистов. Записать можно как одного ребенка за другим, так и выбрать разное время», – сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Этот сервис был разработан совместно с комитетом государственных услуг, департаментами здравоохранения и информационных технологий.

«Когда в семье двое и более детей, их проще записывать на прием к врачу одновременно, чтобы вся необходимая информация была сразу перед глазами. Новый функционал услуги «Запись на прием к врачу» сэкономит время москвичей, позволяя приводить всех своих детей в поликлинику вместе в подходящий для этого момент», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Для того чтобы родитель мог записать онлайн одновременно двух и более детей, все они должны иметь московские полисы ОМС и быть прикреплены к одному участку. Для автоматического заполнения формы нужно, чтобы данные ребенка были сохранены в личном кабинете москвича, подчеркивается в материале.

«Воспользоваться новой функцией можно, выбрав в разделе «Услуги» категорию «Здоровье», затем сервис «Запись на прием к врачу, отмена и перенос записи». Далее требуется указать, каким детям необходимо попасть на прием к доктору, а потом выбрать специалиста. Запланировать визит можно к врачам, к которым открыта самостоятельная запись, – к педиатру, детскому хирургу, офтальмологу, отоларингологу, а также в кабинет выдачи справок и направлений. Далее нужно выбрать желаемое время приема. После этого система подтвердит каждую запись и сформирует талоны на прием. Их можно распечатать самостоятельно или через инфомат в поликлинике», – дополняется на сайте.

Кроме того, к узкопрофильным специалистам записать по направлению можно только каждого ребенка отдельно. Онлайн-запись формируется на ближайшие две недели.

Перенести или отменить запись можно как для всех детей одновременно, так и для каждого в отдельности.

Так, чаще всего в детских городских поликлиниках москвичи обращаются за помощью к участковым педиатрам. Они проводят более 50% всех приемов.