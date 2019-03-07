РИАМО - 7 мар. С начала этого года в Москве оказали помощь свыше 1,3 тысячи бездомных, помощь заключается в предоставлении питания, одежды и крова, а также медицинских и юридических услуг, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы.

«С января 2019 года по настоящее время помогли 1324 людям», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 2018 году необходимую помощь получили более 10,5 тысяч людей без определенного места жительства и занятий, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Бездомные граждане получают горячее питание, чистую одежду, временный кров, первичную медицинскую помощь. Им оказывают юридические, медицинские и психологические услуги, помогают восстановить утраченные документы, отправиться к месту жительства, при необходимости оформляют регистрацию, пенсию, группу инвалидности, оказывают содействие в поисках работы», - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в 2018 году сотрудники Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки оказали около 1 миллиона социальных услуг. Было разработано свыше 1 тысячи индивидуальных программ предоставления социальных услуг, оформлено более 900 регистраций по месту пребывания, трудоустроено свыше 100 человек, почти 300 гражданам оказана помощь в проезде к прежнему месту жительства.

«В этом году количество выявленных бездомных меньше, но окончательные итоги будут подведены по окончании холодного сезона», - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что в настоящее время работа всех социальных служб города Москвы направлена на то, чтобы помочь человеку вернуться к нормальной жизни, найти работу и успешно социализироваться.