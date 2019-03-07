РИАМО – 7 мар. На 41-м километре Дмитровского шоссе в подмосковном городском округе Мытищи произошла авария, в результате которой погиб один человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Инцидент случился поздно вечером 6 марта.

«В 22:20 (6 марта – ред.) в городском округе Мытищи на 41-м километре Дмитровского шоссе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и четверо ранено», – отмечается в сообщении.

В областном Минтрансе призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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