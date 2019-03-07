РИАМО - 7 мар. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, минимальная температура воздуха составит минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предпраздничным весенним днем столица и область окажутся на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 4 до минус 2 градусов, по области - от минус 6 до минус 1 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 60%. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормального.

Синоптики отметили, что значительные колебания внешних факторов вызывают различные реакции недомогания и ухудшения самочувствия. Могут усиливаться ревматические боли, появиться различные неврологические обострения, приступы мигрени и бронхоспазма. Особенно плохо чувствуют себя в такие дни метеочувствительные люди с сосудистыми нарушениями и расстройствами нервной системы.