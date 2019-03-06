РИАМО - 6 мар. В течение месяца специалисты обследуют закрытое из-за протечки крыши здание Назарьевской начальной школы в Одинцовском городском округе, сейчас дети обучаются в здании воскресной школы храма Святой Троицы, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«В Назарьевской начальной школе в течение месяца будет проведен инструментальный и технический контроль. В настоящий момент образовательный процесс переведен в здание воскресной школы храма Святой Троицы, расположенной в селе Назарьево», - говорится в сообщении.

Этот вопрос обсудили на еженедельной планерке с главами городских и сельских поселений, которую провел в среду руководитель муниципалитета Андрей Иванов.

«Решение о закрытии начальной школы было принято совместно с родительским сообществом и теми, кто являются законными представителями учеников. Опираясь на единогласное мнение родителей было принято решение о переезде, чтобы за месяц сделать инвентаризацию и поставить в план ремонта начальную школу, пока мы двигаемся по дорожной карте нового строительства», - сказал Иванов.

Назарьевская школа состоит из двух зданий. В одном обучаются старшеклассники, в другом начальные классы. В конце января в здании начальной школы стала протекать крыша. Протечка была устранена сотрудниками «Хозяйственно-эксплуатационной службы» администрации муниципалитета.

«Мы должны опираться на мнение тех, кто там учиться, на мнение их родителей. Как только будет проведен инструментальный и технический контроль, обследование школы, организуем собрание родителей, и экспертная организация подробно расскажет, покажет и обоснует фронт работ. Если необходим ремонт, то найдем силы и ресурсы, чтобы этот ремонт провести в кратчайшее время», - отметил Иванов.

Он подчеркнул, что если у жителей есть предложения по альтернативному размещению учебного учреждения, то эти варианты также будут заслушаны. Вместе с главой Назарьевского поселения районная администрация будет искать дополнительные земельные ресурсы для строительства объекта и подготовит перечень документов для заявки на включение в областную программу.