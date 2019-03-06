РИАМО - 6 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверили исполнения требований ранее выданного предписания ЗАО «Земельное общество «Аннинское», являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 3118,6 гектара в Рузском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В результате проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Собственником не проведены мероприятия по восстановлению нарушенного техногенным воздействием естественного рельефа местности. Не разработана и не представлена информация по устранению нарушений земельного законодательства, выявленных при проведении проверки, которая предусмотрена законом», - отмечается в материале.

За выявленные нарушения управлением в отношении ЗАО «Земельное общество «Аннинское» составлен протокол об административном правонарушении и материалы административного дела направлены в мировой суд для принятия решения.