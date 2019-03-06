РИАМО - 6 мар. За первые пять дней фестиваля «Московская Масленица» у москвичей и гостей города появились свои гастрономические фавориты, ими стали шашлыки (продано 70 тысяч порций), узбекский плов, паэлья с морепродуктами, борщ, который подают в «тарелках» из хлеба, стейки, и, разумеется, блины, гости уже съели 120 тысяч порций блинов и оладий, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Хитами продаж стали блины «Жульен», черемуховые блины с облепиховым курдом, мятные панкейки с шоколадной крошкой, «налистники» с маком, блины с припеком и арабские блинчики «Катаеф», которые выпекаются они только с одной стороны, а затем склеиваются в виде кулечка и наполняются самыми разными начинками», - отмечается в материале.

Например, на площади Революции гостям фестиваля «Московская масленица» предлагают шведские картофельные блинчики рагмурк, скандинавские картофельные блины-лепешки лефсе (их обычно подают с маслом, сахаром и специями), сытные немецкие блины пфанкухен, толстые белорусские блины с начинкой - чачохи, изящные ажурные блинчики.

Масленицу на итальянский манер можно отпраздновать на Манежной площади. Там подают блинчики с моцареллой, томатами и соусом песто, блины с рикоттой и шпинатом. На десерт предлагают блины с маскарпоне и соусом из лесных ягод и блины с мороженым и печеньем. На окружных площадках рестораторы также удивляют гостей оригинальными угощениями.

На Новопесчаной улице можно попробовать чешские скрученные в трубочку блины палачинке. На площади Славы можно полакомиться разноцветными блинами. На Сиреневом бульваре в Троицке гурманов ждут блины, приготовленные по рецептам разных стран: от американских панкейков до корейских оладий хотток.

Каждый день на всех площадках «Московской Масленицы» гостей ждет и разнообразная культурная программа: с 1 по 5 марта 220 спектаклей и концертов c участием более 300 актеров и музыкантов посмотрели свыше 52 тысяч гостей фестиваля, 28 тысяч посетителей поучаствовали в спортивных активностях и подвижных играх, 100 тысяч человек покатались на каруселях, а на кулинарных и творческих мастер-классах гости фестиваля испекли 2500 блинов и смастерили более 3000 поделок.

Фестиваль «Московская Масленица» продлится до 10 марта.