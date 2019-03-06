РИАМО - 6 мар. В Одинцовском городском округе будет создана карта серьезных подтоплений для того, чтобы почистить летом ливневую канализацию, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В среду под руководством главы Одинцовского района Андрея Иванова прошла еженедельная планерка с руководителями городских и сельских поселений. На совещании особое внимание уделили обращениям жителей в соцсетях. Наибольшее количество жалоб с 27 февраля по 6 марта касалось навалов снега во дворах, которые превратились в большие лужи. Иванов поручил администрации и блоку ЖКХ создать карту подтоплений.

«Что касается подтоплений – большое количество луж большой глубины. В городе Одинцово это связано с отсутствием ливневых канализаций, которые десятилетия назад не были построены. Территории с подтоплениями нужно оцифровать. Поручаю главе города Александру Гусеву и управлению ЖКХ нанести на карту места серьезных подтоплений», – сказал Иванов.

Он подчеркнул, что карта покажет, где летом надо прочистить ливневку, либо создать новые коммуникации, которые позволят выводить воду в период обильных осадков. Такое решение поможет и при организации вывоза снега.

Обращения жителей в социальных сетях также касались и навалов снега рядом с социальными объектами. В частности, не приведены в порядок пешеходные переходы и территории рядом со школами №№1, 16, Одинцовской лингвистической гимназией. Глава района поручил управлению образованию проработать данный вопрос с директорами школ.

«Директора образовательных учреждений должны сообщать о таких проблемах нашему блоку ЖКХ и городским властям, чтобы приезжала техника и ковшами растаскивала снег. Необходимо, чтобы были предприняты все меры для обеспечения подходов к социальным объектам. Если справиться таким способом невозможно, то делаем деревянные помосты, но подход обеспечиваем», – заключил Иванов.

В социальные сети также поступил ряд обращений по территории рядом с магазином «Магнит» на Можайском шоссе в микрорайоне №4 Одинцова. Жители жалуются на то, что собственник складирует мусор. К работе был подключен и региональный оператор, также были установлены контейнеры.

Иванов отметил, что до праздников необходимо привести в порядок этот объект. Он добавил, что будет проведена беседа с собственником – с участием представителей правоохранительных органов.