РИАМО - 6 мар. Правообладатель старинного доходного дома в Уланском переулке получил разрешение Мосгорнаследия и приступил к исследованию памятника, результаты которого послужат основой для разработки проекта реставрации, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Департамент культурного наследия города Москвы выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ по доходному дому (1886 года, архитектор Николай Карнеев)», - говорится в сообщении.

Это четырехэтажное с подвалом и мансардой кирпичное здание, расположенное по адресу: Уланский переулок, дом 13, строение 1, является объектом культурного наследия регионального значения.

«Доходный дом в Уланском переулке был построен в конце XIX века, когда этим участком владел московский купец Михаил Куликов. Безусловно, внимание привлекает уникальный фасад этого памятника: декоративное убранство выполнено в неорусском стиле, а наличники первых этажей в древнерусском стиле», - отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что в ходе научно-исследовательских работ специалисты должны описать все особенности дома. Это позволит разработать грамотный проект реставрации.

Доходный дом играет заметную градостроительную роль, дополняя историческую застройку переулка. Его главный фасад равномерно разделен оконными проемами, украшенными пышными наличниками. Центр фасада подчеркнут проездной аркой и двумя легкими балконами.

Емельянов уточнил, что после окончания научно-исследовательских и изыскательских работ, начнется процесс согласования проекта реставрации, далее будет выдано разрешение и подрядчик сможет приступить к работам. Все этапы будут проходить под контролем столичного департамента культурного наследия.