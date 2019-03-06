РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мар. Житель Люберец во время прямого эфира на местном ТВ обратил внимание главы городского округа Владимира Ружицкого на перебои с поставкой льготных лекарств, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В ходе прямого эфира на Люберецком районном телевидении житель поселения Красково отметил, что у его отца нет одной почки, мужчина получает лекарственные препараты. Он поблагодарил администрацию, но пояснил, что иногда бывают перебои с поставкой лекарств.

«Вопрос точечный. Если мы получаем жалобы, то мы их отрабатываем. Я дам поручение, отработаем тему», – сказал Ружицкий.