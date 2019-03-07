РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. В поселении Малаховка подмосковных Люберец в четверг начальник территориального управления «Малаховка-Красково» Сергей Кучко проведет прием жителей, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

«Личный прием граждан в поселении Малаховка начальника территориального управления «Малаховка-Красково» Сергея Кучко состоится 7 марта. Время приема – с 15:00», – говорится в сообщении.

В поселении Красково прием пройдет 14 марта, начало в 15:00. Записаться на него можно по телефону: 8(495)501-55-90.