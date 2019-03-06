РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мар. Более 20 жительниц подмосковного Красногорска стали героинями фотовыставки «Мама может все» в Доме правительства Московской области, накануне Международного женского дня с участницами проекта встретился губернатор региона Андрей Воробьев, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина на своей странице в Instagram.
В преддверии Международного женского праздника в Доме правительства Московской области прошла фотовыставка «Мама может все», рассказывающая о женском предпринимательстве и возможностях развития активных мам в своем деле.
«Фотовыставка собрала 200 фотоисторий женщин, каждая из которых не только любящая мама, но и состоявшийся профессионал, чьим вдохновением к созданию своего дела стало материнство. Красногорск представляли 22 молодые мамы», – сказала Хаймурзина.
Она отметила, что с участницами проекта встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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#нашеПодмосковье Они такие: умные, красивые, успешные, яркие, активные, целеустремленные - молодые #мамыКрасногорска. В преддверии праздника 8 Марта в Доме правительства Московской области прошла фотовыставка «Мама может все», рассказывающая о женском предпринимательстве и возможностях развития активных мам в собственном деле. С участницами проекта встретился Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев @andreyvorobiev Фотовыставка собрала 200 фото-историй женщин, каждая из которых не только любящая мама, но и состоявшийся профессионал и управленец, чьим вдохновением к созданию своего дела стало #материнство🤱🏼 #Красногорск представляли 22 молодые мамы - предпринимательницы, среди которых @marina_s_davydova, @kudrian, @olga.leites, @katenaklimova, @anna_okorokova_, @natalya_zazimko и другие. Спасибо за активную жизненную позицию. От души желаю дальнейших успехов в делах ✊🍀 и семейного счастья 😊💓 #сильноеПодмосковье #красивоеПодмосковье #мамаможетвсе
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