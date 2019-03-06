РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мар. Более 20 жительниц подмосковного Красногорска стали героинями фотовыставки «Мама может все» в Доме правительства Московской области, накануне Международного женского дня с участницами проекта встретился губернатор региона Андрей Воробьев, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина на своей странице в Instagram.

В преддверии Международного женского праздника в Доме правительства Московской области прошла фотовыставка «Мама может все», рассказывающая о женском предпринимательстве и возможностях развития активных мам в своем деле.

«Фотовыставка собрала 200 фотоисторий женщин, каждая из которых не только любящая мама, но и состоявшийся профессионал, чьим вдохновением к созданию своего дела стало материнство. Красногорск представляли 22 молодые мамы», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что с участницами проекта встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.