РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мар. Порядка 33 новых базовых станций сотовой связи планируют установить в подмосковной Балашихе, ведущие мобильные операторы готовы развивать инфраструктуру и обеспечить покрытие территории Подмосковья сетями связи 4G к концу 2020 года на 90,2 %, сообщил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев.

В среду в администрации муниципалитета прошел круглый стол, на котором депутаты Мособлдумы обсудили меры по повышению качества сотовой связи на территории Подмосковья, данное мероприятие было организовано в связи с тем, что на территории региона плохая скорость мобильного интернета.

«Это первый круглый стол на тему «Меры по повышению качества сотовой связи на территории Московской области», который проводится в Балашихе. В ходе круглого стола мобильные операторы заверили, что готовы развивать инфраструктуру и обеспечить покрытие территории Подмосковья сетями связи 4G к концу 2020 года на 90,2 %. К примеру, в Балашихе одна из компаний планирует установить порядка 33 новых базовых станций», – сказал Григорьев.

Он добавил, что на интернет-портал «Добродел» поступило 532 жалобы от жителей Подмосковья на плохое качество сотовой связи, слабый сигнал и возможность установки нового оборудования. По словам Григорьева, в Московской области находится большое количество территорий, на которых расположены памятники культуры, и вышки связи там устанавливать запрещено.

«Мособлдумой сделан большой шаг – принят закон, согласно которому теперь, чтобы установить мачту сотовой связи, больше не нужно получать разрешение на строительство», – отметил Григорьев.

По словам руководителя управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) Дмитрия Сокоушина, в 2017 году по вопросам качества связи в ведомство поступило 1 270 обращений граждан, а в 2018 году – 1086 обращений. Он отметил, что операторам связи необходимо активизировать работу с абонентами, организовывать горячую линию, предлагать абонентам взаимовыгодные решения проблемы.

«Сегодня по итогам круглого стола мы услышали, что региональные власти и Московская областная дума готовы заниматься вопросами развития сотовой связи, оказывать содействие операторам связи для того, чтобы им было комфортно быстро искать площадки для размещения оборудования, быстро оформлять документы и повышать качество сотовой связи на территории», – пояснил Сокоушин.