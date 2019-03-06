РИАМО - 6 мар. Депутаты Госдумы заслушают доклад министра экономического развития РФ Максима Орешкина 10 апреля, сообщает Газета.ru.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития РФ Максима Орешкина и отметил, что к докладу нужно было лучше подготовиться.

«Раньше такой возможности не будет по причине того, что на правительственный часы должны прийти другие министры. Пока по плану на 20 марта стоит министр труда Максим Топилин, а на 3 апреля — вице-премьер правительства Татьяна Голикова», - сказала советник Володина Анастасия Кашеварова.