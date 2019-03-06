РИАМО - 6 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе IX Московского гражданского форума предложил создать комиссию по smart city, участники которой будут обсуждать, как технологии влияют на жизнь москвичей, сообщается на официальном сайте мэра города.

В столице открылся IX Московский гражданский форум. Основная тема - «Мой город - мой район. Перспективы развития». На мероприятии собрались члены Общественной палаты Москвы, лидеры некоммерческих организаций и бизнес-сообщества, руководители органов исполнительной власти города. Программа «Мой район» позволила учесть просьбы жителей в каждом конкретном районе и определить приоритеты по развитию объектов образования, медицины, транспорта, дальнейшему благоустройству территории.

«Мой район» — это не отдельный проект. Это сосредоточие проектов, которые связаны и доведены до конкретного человека. И мы бы смогли посмотреть, как принимаются наши проекты каждым конкретным москвичом. Насколько они для него комфортны и доступны. Нужно смотреть не в среднем по городу, а определять конкретно для каждого человека, в шаговой ли доступности от него находятся сквер, парк, объекты культуры, больница, поликлиника, школа, насколько комфортно передвижение, насколько комфортна жизнь, насколько комфортна экологическая обстановка в каждом районе», - отметил Собянин.

В свою очередь председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков отметил, что комплексная трансформация столицы, появление новых стандартов строительства, благоустройства и оказания услуг интересуют многих горожан.

«Москвичам есть что сказать, и эта потребность высказать свое мнение о том, в каком направлении должен развиваться их район, ярко выражена. Мне кажется, что в будущем Общественная палата может быть использована как площадка, на которой смогут собираться люди с противоположными взглядами и обсуждать все проекты до того, как они начнут реализовываться», - добавил он.

Собянин подтвердил, что общественная палата не боится вести диалог с властью и горожанами, создает площадку для дискуссий по самым злободневным вопросам. Благодаря ее работе были решены многие спорные вопросы.

«На ближайшие пять лет у нас еще более амбициозные планы, чем те, которые были в предыдущие годы. И соответственно, площадка Общественной палаты, гражданского общества, конечно, необходима, чтобы мы слышали друг друга, понимали друг друга и делали так, чтобы проекты, которые реализуются в городе, были реализованы максимально комфортными для москвичей», - подчеркнул мэр.

По его словам, горожане должны быть максимально были вовлечены в эти процессы и понимать, что власти делают, и для чего.

Кроме развития районов, продолжится реализация основных транспортных проектов. Речь идет о строительстве метро, дорог и транспортно-пересадочных узлов, развитии пригородного железнодорожного сообщения и наземного метро.

«Здесь огромное поле для взаимодействия с горожанами. Конечно, мы считаем, что все основные работы, связанные с этими глобальными проектами, должны закончиться в ближайшие пять лет, мы получим новую систему транспорта в Москве. Но чтобы этого достичь, нужны площадки для общения с горожанами, чтобы рассказывать им, доказывать, говорить о том, как это будет происходить и что в результате мы получим», - добавил мэр.

Не менее важно продолжить модернизацию системы здравоохранения, сделать более комфортным обращение за помощью в учреждения поликлинического звена, развивать паллиативную помощь, ориентировать врачей на выявление онкологических заболеваний и заботу о пожилых людях.

Вместе с тем город должен обеспечить доступное дошкольное и школьное образование, сделать его максимально качественным.

«Мы готовы работать, вкладывать в него все возможные ресурсы, но нам нужна поддержка. Без поддержки горожан такие проекты реализовать невозможно», - уточнил Собянин.

Член Общественной палаты Александр Козлов предложил создать электронный портал для сопровождения программы «Мой район» на всех этапах - от идеи до воплощения в жизнь. При этом сервис должен обеспечить обратную связь с москвичами. Уже сегодня предложения о том, как благоустраивать город и развивать его инфраструктуру, могут высказать школьники и студенты. Для сбора мнений молодежи запущен конкурс «Мой город - моя Москва».

«Надеюсь, что весной, подводя итоги, мы получим интересные идеи, а самое главное, вовлечем ребят в процесс благоустройства, а кто-то из них, может быть, выберет для себя профессию в сфере архитектуры и строительства», - добавил Козлов.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выступил с идеей создания в Общественной палате Москвы комиссии по информационным технологиям. В свою очередь Собянин предложил создать комиссию по smart city, участники которой будут обсуждать, как технологии влияют на жизнь москвичей.

«Сегодня уже вообще невозможно без систем умного города управлять Москвой, предоставлять услуги горожанам. Программа умного города направлена в первую очередь на предоставление новых качественных услуг. Такой системы, как единая медицинская информационно-аналитическая система, ни в одном городе мира не существует. В Москве она есть», - сказал он.

Мэр Москвы также поддержал идею проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года.