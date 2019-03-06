РИАМО - 6 мар. В микрорайоне Рекинцо-2 подмосковного Солнечногорска в текущем году планируют начать строительство четырехэтажного здания школы на 1,1 тысячи учеников, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Современная школа на 1100 мест появится в Рекинцо-2 в Солнечногорске. Строительство начнется уже в этом году. Посещать школу смогут также ребята с ограниченными возможностями здоровья — объект будет оснащен всеми необходимыми элементами в рамках реализации программы «Доступная среда», - говорится в сообщении.

Общая площадь четырехэтажного здания составит около 18 тысяч квадратных метров.

«Развитие социальной инфраструктуры - одно из приоритетных направлений нашей работы. В январе двери для маленьких жителей Солнечногорья открыл новый детский сад в Брехово на 240 мест. В 2019 году также начнем строительство школы на 1100 мест в Рекинцо-2», — сказал глава муниципалитета Владимир Слепцов.

Срок строительства объекта составит 18 месяцев. Школа будет оснащена современным оборудованием и полностью доступна для маломобильных жителей округа. Здесь расположатся библиотечно-информационный центр, просторный актовый зал на 400 мест, а также различные лабораторные помещения.