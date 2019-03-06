РИАМО - 6 мар. За зимние месяцы более 22 тысяч столичных автомобилистов обратились в сервисные центры «Московский транспорт» по вопросам, касающимся платного парковочного пространства, среднее время обслуживания составило 7-8 минут, сообщается на сайте столичного паркинга.

«Чаще всего москвичи интересовались правилами оформления парковочных разрешений и покупкой парковочных абонементов, способами оплаты парковки, а также работой мобильного приложения «Парковки Москвы», — говорится в сообщении.

Среднее время обслуживания в сервисных центрах составило 7-8 минут, а среднее время ожидания – 2 минуты.

Получить информацию по вопросам, связанным с работой ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», можно в сервисных центрах «Московский транспорт» по следующим адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1, и улица 1905 года, дом 25. Обратиться туда можно ежедневно с 8:00 до 20:00.