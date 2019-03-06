РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 мар. В торговом центре «Твой дом» на территории комплекса «Крокус Сити» в Красногорске 15 марта планируют открыть отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Многофункциональный центр в «Крокус-Сити» планируется открыть 15 марта. В отделении будет 12 окон для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также два окна – для бизнеса», – говорится в сообщении.

На данный момент уже закончили ремонт помещения, идет оснащение оборудованием.

«Отделение красногорского МФЦ в торговом центре «Твой дом» будет работать до 24:00», – добавляется в сообщении.