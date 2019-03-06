РИАМО - 6 мар. В Московской области волонтеры и юнармейцы поздравят представительниц прекрасного пола с Международным женским днем 7 и 8 марта в рамках акции #ЖенщиныПодмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

«Отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области совместно с Главным управлением социальных коммуникаций Московской области запустили акцию #ЖенщиныПодмосковья. Цель акции - поздравление женщин ветеранов с Международным женским днем и простое человеческое общение с пожилыми людьми, которым этого порой сильно не хватает», - говорится в сообщении.

Участники акции поздравят женщин ветеранов, которые остались без внимания в этот весенний праздник, а затем разместят информацию в своих социальных сетях с хештегами #ЖенщиныПодмосковья, #ГУСК и #ЮнармияМО. Каждый, кто выполнит все условия акции #ЖенщиныПодмосковья, получит сертификат участника Всероссийской акции «1000000 добрых дел».

Волонтеры Победы Московской области запланировали серию адресных визитов к подопечным ветеранам. Особое внимание в процессе акции #ГероиПодмосковья будет уделено одиноким и маломобильным людям. Они планируют посетить порядка 300 ветеранов.

«7 и 8 марта ребята будут дарить женщинам-ветеранам открытки, сделанные своими руками совместно с воспитанниками детских садов, цветы и продуктовые наборы. Но самое главное в акции – это общение - отмечают и волонтеры, и ветераны», - уточняется в материале.

Наиболее масштабно акция #ГероиПодмосковья пройдет в Балашихе, Реутове, Красногорске, Шатуре, Щелкове, Богородском городском округе, Воскресенском районе.

«Сегодня профессии в большинстве случаев уже не подразделяются на мужские и женские. Женщины работают наравне с мужчинами во многих отраслях. Так, и во время войны женщины также были и на линии фронта: работали, служили, активно участвовали в подполье и партизанском движении», - отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что сегодня ветераны активно участвуют в общественной жизни Московской области – встречаются с молодежью и юнармейцами, рассказывают фронтовые истории и делятся воспоминаниями. Ребята в свою очередь помогают им по хозяйству – с уборкой дома, с очисткой придомовой территории от снега и наледи и, конечно же, поздравляют с государственными праздниками.

«В этом году и волонтеры, и юнармейцы, и другие представители активной молодежи и общественников придумали ряд акций, в которые могут включится все желающие, как сделали это в преддверии 23 февраля, когда волонтеры навестили и поздравили с Днем защитника Отечества более 250 ветеранов, проживающих в Московской области», - сказала министр.

Также молодежь Подмосковья и представители муниципальных общественных палат примут участие во всероссийской акции «Вам, любимые», в рамках которой будут дарить цветы, хорошее настроение и теплые слова поздравления случайным прохожим.

Добровольцы, студенты-спасатели Московского областного регионального отделения всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», волонтеры молодежного крыла Российского союза спасателей Подмосковья в рамках ежегодной всероссийской акции «В благодарность за службу!» 8 марта подарят цветы и поздравят с Международным женским днем женщин-спасателей, пожарных, сотрудниц диспетчерской службы и других, находящихся в праздничный день на дежурстве, сражаясь за жизнь и здоровье людей.