РИАМО - 6 мар. Московские пожарные спасли мужчину из воды на Болотной набережной в районе Малого Каменного моста, его передали медикам, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В среду в 19:32 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии на Болотной набережной (водоотводный канал в районе Малого Каменного моста).

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что в воде находится мужчина. В 19:48 пожарными 44-й пожарно-спасательной части мужчина был спасен и передан медикам для проверки», - говорится в сообщении.