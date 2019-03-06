РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мар. Жительница Люберец во время прямого эфира на местном ТВ пожаловалась главе городского округа Владимиру Ружицкому на невозможность доехать до важных социальных объектов на общественном транспорте, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В ходе прямого эфира на Люберецком районном телевидении жительница дома на улице Побратимов рассказала, что она инвалид I группы и имеет право на льготный проезд в общественном транспорте. Но водители маршрутных такси отказываются бесплатно возить пенсионерку, а льготных маршрутов в данной части округа нет.

«Я постараюсь вопрос урегулировать, разобраться прямо завтра (7 марта – ред.). На сайтах и в СМИ также дадим информацию, что происходит (в сфере общественного транспорта – ред.) и какие есть перспективы», – сказал Ружицкий.