РИАМО - 6 мар. Артисты театра «Русский балет» поздравили жительниц Наро-Фоминска с наступающим Международным женским днем, в честь праздника они покажут фрагменты из своих спектаклей, сообщил художественный руководитель театра, народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Накануне праздника жительниц Московской области поздравляют с Международным женским днем известные российские артисты, которые дают в городах региона бесплатные концерты.

«Артисты балета сегодня привезли, и я, в частности, как художественный руководитель, номера, которые предназначены не только для взрослых, но и для детей, например, «Театр Карабаса». И нашу классику такие спектакли, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», конечно, это будут фрагменты из этих спектаклей», - сказал Гордеев.

По его словам, если после сегодняшнего выступления будет возможность повесить декорации, установить достойный свет и все эффекты для того, чтобы сделать качественный спектакль, то «Русский балет» с удовольствием еще раз приедет в Наро-Фоминск.

«Мы от всех мужчин, которые будут танцевать для вас, от меня, от всех артистов театра «Русский балет» поздравляем вас с наступающим праздником и желаем вам оставаться такими же прекрасными, такими же радостными, чтобы счастья и любви в вашей жизни было как можно больше», - отметил Гордеев.

Он добавил, что благодаря усилиям правительства Московской области, в частности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, жители региона ежегодно могут посещать культурные мероприятия.

«Нам всегда приятно, что появляются новые сцены, а, следовательно, появляется новый зритель, которому не надо будет ехать в другой город для того, чтобы посмотреть балетные спектакли или послушать какой-нибудь оркестр. Вы сможете это сделать здесь, можно сказать по месту прописки. Это очень важно. Год культуры шагает к вам, искусство шагает к вам», - заявил Гордеев.