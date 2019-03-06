РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 мар. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков поздравил жительниц горокруга с наступающим Международным женским днем, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В среду в подмосковных Котельниках прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

«Здесь сегодня те, на ком все держится. Вам удается создавать уют в своих семьях и одновременно с этим очень качественно выполнять свой профессиональный долг, где бы вы ни работали. У нас в Котельниках самые лучшие учителя и воспитатели, председатели советов многоквартирных домов, гражданские активистки. Я желаю вам больше любви, счастья и возможности проводить время с близкими. А мы, в свою очередь, всегда готовы подставить свое плечо и радовать вас», – сказал Булгаков.

На сцене ДК «Белая Дача» для жительниц города выступил джаз-оркестр Александра Дубровского «JP BBand». В зале присутствовали представительницы сферы образования, культуры, ЖКХ, а также общественницы.