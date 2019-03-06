РИАМО - 6 мар. Регулярный маршрут №33 в подмосковном городском округе Солнечногорск будет завозить на завод Mercedes рабочих с 6 марта, говорится в сообщении администрации Солнечногорского района.

«С 6 марта в Солнечногорске организован заезд регулярного маршрута №33 «Солнечногорск-Поваровка» до завода Mercedes-Benz. В настоящее время заезд осуществляется в утренние и вечерние часы при движении в сторону Поваровки и обратно до Солнечногорска», - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы администрации района Иван Астанин отметил, что администрация муниципалитета совместно с руководством предприятия Mercedes-Benz проводит работу по корректировке расписания, учитывая при этом мнения сотрудников компании.

Маршрут №33 Солнечногорск - Поваровка следует с заездом до завода в утренние часы с 06:00 до 08:00 утра с интервалом в один час, обратно добраться можно в вечерние часы с 18:00 до 20:00, также с интервалом в один час.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем – внедорожники GLE, GLC и GLS. Планируемая производительность объекта – 25 тысяч единиц в год. По завершении строительства завода в Московской области появится 1,5 тысячи новых рабочих мест.