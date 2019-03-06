РИАМО - 6 мар. Алгоритм взаимодействия по профилактике гриппа птиц разработали на совещании в Минсельхозпроде Подмосковья совместно с ветеринарной службой, представителями администраций муниципалитетов, Россельхознадзора и департамента ветеринарии Минсельхоза России, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Совещание провел министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Очень важно провести в напряженный весенний сезон массового пролета птиц профилактические работы, связанные с нераспространением вируса птичьего гриппа на территории региона. Необходимо не допустить появление очагов заболевания птичьим гриппом и предотвратить потери в отрасли птицеводства», — сказал Разин.

По словам министра, особенно это касается крупных предприятий региона.

«У нас работает порядка 22 крупных птицеводческих предприятий. Кроме этого, у нас есть фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, где содержится птица. Мы должны не только обсудить, но и выполнить требования и мероприятия, которые позволят обеспечить высокий уровень защищенности наших птицеводческих объектов», — отметил Разин.

Он добавил, что необходимо принять все меры, чтобы ситуация 2017 года не повторилась, когда была вспышка птичьего гриппа в Сергиево-Посадском и Щелковском районах. Было зарегистрировано 14 случаев заболевания и потеряно большое количество поголовья. Причиной заболевания стало грубейшее нарушение ветеринарно-санитарных правил и норм.

В 2018 году в России были зарегистрированы 94 неблагополучных пункта в 15 субъектах страны. В настоящее время в режиме карантина по гриппу птиц находятся два очага, оба они в Ростовской области.

«Начиная с 2018 года, Московская область является благополучным регионом по высокопатагенному гриппу птиц. Этот показатель нам необходимо удерживать», — подчеркнул Разин.

Грипп птиц - болезнь трансграничная: вирус способен свободно распространяться по всем территориям. В России болезнь начала широко распространяться в конце 2016 года. В настоящее время стратегия борьбы с данным заболеванием базируется на радикальных мерах – уничтожении всего восприимчивого поголовья. Дополнительной мерой является вакцинация птицы в зонах риска - регионах, где ранее были зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа.