РИАМО – 6 мар. Росстат оценил сумму общих сбережений жителей страны почти в 33 триллиона рублей, это примерно в два раза превышает доходную часть бюджета России за 2018 год, сообщает в среду kp.ru.

Среднестатистический россиянин хранит «под подушкой» 43,5 тысячи рублей, а еще 191,5 тысячу хранит на вкладах. При этом статистика не учитывает те средства, которые тратятся на повседневную жизнь.

«Росстат оценил общие сбережения россиян в 32,88 триллиона рублей, из них 21,79 триллиона размещены на депозитах, около 5,02 триллиона вложены в ценные бумаги, а 6,07 хранятся в наличных», — говорится в сообщении.

Общая сумма накоплений примерно в два раза превышает доходную часть бюджета России за 2018 год и приблизительно равна всему золотовалютному резерву ЦБ.

«На эти деньги можно построить три космические станции, аналогичные МКС, или около 700 атомных подводных лодок новейшего класса, или новый город на полмиллиона жителей», — добавляется в сообщении.

При этом только десять богатейших россиян из списка Forbes владеют состоянием (12 триллионов рублей), которое в два раза больше, чем та сумма, которой владеют остальные жители страны.

«Что касается обычных граждан, то мы видим позитивный и настораживающий тренды. Позитив в том, что за прошлый год сумма вложений физлиц в ценные бумаги выросла на 2 триллиона. Эти сбережения становятся инвестициями и начинают работать на экономику. Одновременно сумма нала, находящегося на руках, постепенно съеживается. Это показатель того, что народ становится более разборчивым и грамотным в управлении своими финансовыми средствами», — уточняется в сообщении.

В то же время в январе депозиты сократились на 2,5%. Также, по оценке Росстата, расходы россиян в январе на 0,7% превысили доходы – такого не было в 2018 и 2017 годах. Люди начинают снимать деньги с банковских вкладов и брать потребительские кредиты, чтобы не снижать уровень жизни семьи. И свидетельствует об ухудшении реальных доходов населения.