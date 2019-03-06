РИАМО – 6 мар. Торги по продаже брошенных в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» самолетов «Трансаэро», назначенные на 4 марта, признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, сообщает «Интерфакс».

На аукцион выставили планеры (конструкции без силовых установок) Boeing-767-200 и Boeing-737-300, двигатели к ним, находящиеся во «Внукова», а также еще один планер Boeing-737-300, который стоит в «Домодедове». На аукционе также можно было купить двигатель производства Pratt & Whitney, который находится за рубежом. Данное имущество находится в залоге у ООО «Титан».

«Общая стоимость четырех лотов составляла 500,5 миллионов рублей. Повторные торги назначены на 15 апреля, при этом общая стоимость лотов снижена до 450 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Осенью 2018 года «Трансаэро» также планировало провести торги по продаже 17 двигателей Boeing-747, но в связи с отсутствием заявок они были признаны несостоявшимися.

В 2015 году компания «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 миллиардов рублей. В сентябре 2017 года она была признана банкротом. Основные кредиторы «Трансаэро» - банки и лизингодатели, в том числе структуры ВТБ и Сбербанка , Газпромбанк и Новикомбанк.