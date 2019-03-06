РИАМО - 6 мар. Накануне Международного праздника 8 Марта глава Воскресенского района Подмосковья Олег Сухарь поздравил старейшего действующего педагога муниципалитета Галину Сенаторову, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Сухарь побывал на открытом уроке в воскресенском лицее №22, где Сенаторова заведует школьным музеем.

«За ее плечами более 58 лет педагогического стажа (выпускница 1960 года пединститута имени Н.К.Крупской). Но и по сей день Галина Моисеевна продолжает нести детям свет знаний», — говорится в сообщении.

Руководство лицея высоко оценивает ее вклад в воспитание и обучение лицеистов. Ведь в эпоху современных цифровых технологий чрезвычайно важно сочетание новых форм преподавания с классическими, которыми в совершенстве владеют педагоги-ветераны.

«Галина Моисеевна сохраняет и обновляет экспозицию школьного музея, помогает классным руководителям организовывать экскурсии в столичные музеи и по памятным местам Подмосковья. Она проводит встречи лицеистов с тружениками тыла, ветеранами войны и труда. И сама – носитель истории района и нашей страны - щедро делится знаниями и теплом души с детьми и взрослыми», — добавляется в сообщении.

Среди многочисленных ее наград и титулов – «Почетный ветеран Московской области», «Отличник просвещения СССР», лауреат Всесоюзного конкурса «Директор года».

Педагогу пожелали долгих лет жизни и дальнейших педагогических успехов.