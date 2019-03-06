РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. В среду сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из частных домов в деревне Бородино Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» пожарный.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области сообщило, что информация о пожаре в частном доме на улице Южная поступило в ЦУКС в среду около 15:15.

«Возгорание в частном доме произошло в деревне Бородино. Тушение осложнялось обледенением проезжей части. В настоящее время пожар ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал», – сказал сотрудник.

Он отметил, что в тушении принимали участие шесть единиц техники и 25 человек.