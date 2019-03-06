РИАМО - 6 мар. Депутаты Московской областной думы в рамках круглого стола в Балашихе обсудили меры по повышению качества сотовой связи на территории Подмосковья, данное мероприятие было организовано в связи с тем, что на территории Подмосковья недостаточная скорость мобильного интернета, сообщается на сайте регионального парламента.

Председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев отметил, что в Московской области находится большое количество территорий, на которых расположены памятники культуры, и вышки связи там устанавливать запрещено.

«При этом Григорьев напомнил, что «Мособлдумой был сделан большой шаг - принят закон, согласно которому теперь, чтобы установить мачту сотовой связи, больше не нужно получать разрешение на строительство». Руководитель управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Дмитрий Сокоушин привел данные, что в 2017 году по вопросам качества связи в ведомство поступило 1270 обращений граждан, а в 2018 году - 1086 обращений», - отмечается в материале.

Сокоушин отметил, что операторам связи необходимо активизировать работу с абонентами, организовывать горячую линию, предлагать абонентам взаимовыгодные решения проблемы.

«При строительстве крупных торговых центров, высотных домов, подземных парковок и аналогичных объектов, изначально предусматривать возможность установки базовых станций сотовой связи. Кроме того, необходима помощь операторам связи в вопросах согласования мест размещения базовых станций», - добавил Сокоушин.

Начальник отдела надзора по радиационной гигиене управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Чигряй отметила, что ежегодно по 10% согласований на установку мачт сотовой связи поступают отказы. Это связано с тем, что проектировщики не учитывают фактор густонаселенности, расстояния от жилых домов. Кроме этого, администрациям поступает много жалоб от жителей на уже установленные антенны.

Помощник заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Дмитрий Сиухин сообщил, что по состоянию на январь 2019 года в области покрытие связью населенных пунктов составляет 100%. Однако здесь не учитываются лесные и другие малонаселенные территории. Также у разных операторов разный процент покрытия. Речь идет о связи 2G. Что касается связи 3G и 4G, то здесь намного меньший процент покрытия.

По итогам мероприятия принято решение рекомендовать министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области обеспечить подготовку предложений по совершенствованию законодательства, в том числе в части утверждения перечня объектов государственной собственности Московской области для первоочередного размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи.