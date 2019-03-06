РИАМО – 6 мар. Историк кино, писатель, культуролог и сценарист, доктор искусствоведения Майя Туровская умерла в среду, сообщается на сайте «Российской газеты».

«Легендарная Майя Иосифовна Туровская, советский, российский историк кино, писатель, культуролог и сценарист, доктор искусствоведения, умерла сегодня на 95-м году жизни», - говорится в сообщении.

Майя Туровская родилась в 1924 году в Харькове. Окончила филфак МГУ и ГИТИС. Автор книг об Андрее Тарковском. По ее сценарию в 1965 году Михаилом Роммом был снят фильм «Обыкновенный фашизм».