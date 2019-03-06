РИАМО - 6 мар. Во Дворце культуры «Химик» в подмосковном Воскресенске состоялась премьера документального фильма «История одного портрета» из цикла «Очерки истории Воскресенского края», режиссер Светлана Белоус во время работы над картиной проделала титаническую работу по сбору материала для ленты, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«В воскресенском ДК «Химик» прошла премьера документального фильма из цикла «Очерки истории Воскресенского края». Фильм «История одного портрета» заслуженного работника культуры Московской области, режиссера Светланы Белоус посвящен жизни Елены Балиной, изображенной на портрете известного русского живописца Валентина Серова (1911 год). Портрет хранится в Нижегородском художественном музее», — говорится в сообщении.

Родом из богатой патриархальной семьи Балина была женой крупного текстильного промышленника. Обладая артистическими и вокальными способностями, она занималась сценическим искусством, серьезно увлекалась философией. В их богатую усадьбу в подмосковном Ачкасове (Воскресенский район) для занятий с хозяйкой приезжали университетские профессора.

«До сих пор было неизвестно, кто владел усадьбой в тот период времени, как она выглядела, кем были созданы школа для крестьянских детей, хозяйственные постройки, конюшни, водонапорная башня. Многое из перечисленного используется и до сих пор», — добавляется в сообщении.

Режиссер фильма проделала титаническую работу, разыскав потомков Балиных, живущих в разных уголках России. Она использовала уникальные фотографии из семейных архивов, ранее нигде не публиковавшиеся. Фильм открыл неизвестную страницу в истории не только Воскресенской, но и Коломенской земли (во времена владения Балиными Ачкасово принадлежало Коломенскому уезду).