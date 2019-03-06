РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. Торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню, состоялся в концертном зале администрации в среду, женщин с 8 марта поздравил глава городского округа Подольск Николай Пестов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню, прошел в концертном зале администрации Подольска. На него пригласили ветеранов труда, представительниц многих трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций. Поздравления в адрес прекрасной половины человечества прозвучали от Пестова, председателя совета депутатов городского округа Подольск Дмитрия Машкова, депутата Мособлдумы Павла Максимовича.

«За окном побеждает весна, солнце светит все увереннее, а в нашем зале светло от ваших прекрасных глаз, и мы заряжаемся предпраздничным настроением. Примите пожелания благополучия, счастья, добра, любви и всего, что можно пожелать матери, супруге, сестре. На вас держится жизнь, без вас невозможно ни одно направление бытия и человеческой деятельности. Дай Бог вам помощи во всем добром и светлом! Будьте счастливы и любимы!» – сказал Пестов.

В праздничном концерте приняли участие солист Подольской филармонии Павел Быков, барабанное шоу «Hammers», данс-шоу «Boys», группа «Премьер-министр», Виктория и Антон Макарские. Трогательное выступление показали мальчики из подольского лицея №23. Это было маленькое признание в любви тем, кто дарит жизнь и каждый день присутствует в ней, согревая своей любовью, добротой, лаской, преданностью и милосердием.