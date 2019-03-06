РИАМО – 6 мар. Госадмтехнадзор Подмосковья выиграл по итогам февраля 31 суд, такой показатель подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки инспекторов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В феврале состоялись судебные заседания, в ходе которых рассматривались материалы дел, составленных инспекторами Госадмтехнадзора Московской области по фактам нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства.

«По итогам рассмотрения дел решениями суда 31 оспариваемое постановление оставлено в силе. Рассмотрение еще 20 жалоб на постановления сотрудников ведомства перенесено на более позднее время в соответствие с правилами судопроизводства», – отмечается в сообщении.

По мнению начальника Госадмтехнадзора региона Сергея Бизяева, такой показатель говорит о высоком уровне профессиональной подготовки большинства инспекторов.