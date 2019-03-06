РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Подольску Константин Павлов вручил юным жительницам округа паспорта и поздравил с Международным женским днем, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В здании отдела по вопросам миграции УМВД России по Подольску в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 8 марта, начальник отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Константин Павлов вручил жительницам округа паспорта граждан РФ. Основная цель мероприятия – поздравить женщин с наступающим праздником, напомнить основные правила пользования документом, а также рассказать о государственных услугах, предоставляемых отделом по вопросам миграции», – говорится в сообщении.

Жительницы Подольска поблагодарили сотрудников полиции за оказанное внимание и предоставленную информацию.