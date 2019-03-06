РИАМО – 6 мар. Вечером в среду 9-балльные пробки парализовали движение на дорогах столицы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Гигантские заторы образовались на дорожных участках в центре столицы. Скорость движение в Таганском районе составляет 3 километра в час. Аналогичная ситуация складывается и на северо-востоке города в Алексеевском районе.

Чуть быстрее автомобилисты двигаются на юге столицы – скорость движения в Донском районе составляет примерно 10 километров в час.

Заторы есть на Ленинградском, Можайском, Варшавском, Бесединском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ленинградском, Рязанском проспектах, улицах Профсоюзная, Бакинская, проспекте Вернадского.

По прогнозу сервиса, в 20 часов дорожная ситуация будет оцениваться в шесть баллов, в 21 час – в четыре балла, в 22 часа – в три балла.

К вечеру в Москве на погоду начал влиять скандинавский антициклон, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать. На дорогах ожидается гололедица.

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.

Ранее из-за непогоды и пробок на дорогах Москвы водителям рекомендовали отказаться от личного авто в пользу городского транспорта.