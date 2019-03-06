РИАМО – 6 мар. Вечером в среду 9-балльные пробки парализовали движение на дорогах столицы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Гигантские заторы образовались на дорожных участках в центре столицы. Скорость движение в Таганском районе составляет 3 километра в час. Аналогичная ситуация складывается и на северо-востоке города в Алексеевском районе.
Чуть быстрее автомобилисты двигаются на юге столицы – скорость движения в Донском районе составляет примерно 10 километров в час.
Заторы есть на Ленинградском, Можайском, Варшавском, Бесединском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ленинградском, Рязанском проспектах, улицах Профсоюзная, Бакинская, проспекте Вернадского.
По прогнозу сервиса, в 20 часов дорожная ситуация будет оцениваться в шесть баллов, в 21 час – в четыре балла, в 22 часа – в три балла.
К вечеру в Москве на погоду начал влиять скандинавский антициклон, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать. На дорогах ожидается гололедица.
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.
Ранее из-за непогоды и пробок на дорогах Москвы водителям рекомендовали отказаться от личного авто в пользу городского транспорта.
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