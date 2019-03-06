РИАМО - 6 мар. Преображенский суд Москвы арестовал до 6 мая женщину, подозреваемую в продаже новорожденной дочери за 1 миллион рублей, сообщила в среду РИАМО пресс-секретарь суда Александра Савельева.

В отношении 23-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

«Суд избрал в отношении подозреваемой (женщины, пытавшейся продать новорожденную дочь за 1 миллион рублей – ред.) меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая», - сказала Савельева.

Женщина разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Также она указала требование о передаче ей 1 миллиона рублей. После получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Подозреваемая признала вину.

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