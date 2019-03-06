РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. В подмосковном Подольске неизвестные пытались украсть пожарные краны в ЖК «Весенний», в результате их действий вода залила шахты лифтов и холлы на четырех этажах, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«В доме №1 в подъезде №2 на Объездной дороге 6 марта примерно в 16:00 неизвестные лица пытались украсть краны с пожарной системы на девятом этаже. В результате их действий произошел залив шахт лифтов, также пострадали лифтовые холлы 9, 8, 7 и 6 этажей. Лифты остановили на просушку. Ориентировочный пуск лифтов – 7-8 марта после проведения диагностики», - говорится в сообщении.

Вышедшие из строя светильники после просыхания заменят. Установленные краны на систему пожаротушения не представляют ценности, они чугунные. Систему пожаротушения в подъезде поставят под давление.