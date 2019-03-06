РИАМО - 6 мар. В подмосковном Наро-Фоминске открылся второй книжный магазин известной федеральной сети «Читай-город», он расположился в торговом центре «Воскресенский пассаж», говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

«В «Читай-городе» книголюбов ждут литературные новинки и бестселлеры, дорогая сердцу классика, остросюжетные детективы и увлекательные исторические романы, а также бизнес-литература и мейнстрим в области красоты и здоровья. Каждый найдет здесь то, что поможет ему расширить горизонты и сделать свою жизнь интереснее. Для самых юных читателей - красочные детские издания и книги-игрушки, а для подростков - популярные серии в жанре young adult и фэнтези», - говорится в материале.

В материале отмечается, что особенное внимание покупателям стоит обратить на «Книгу месяца» - роман американского историка Тары Вестовер «Ученица». Это поразительная автобиография девочки, которая выросла в семье религиозных фундаменталистов, готовившихся к скорому наступлению конца света, но смогла переломить судьбу, получить хорошее образование и стать доктором наук.

Кроме этого, специально для покупателей, любящих творить, в магазине выделен целый отдел товаров для хобби и творчества. Здесь можно найти наборы для вышивания, картины «Алмазные узоры», аппликации для детей всех возрастов, домашние песочницы, картины для рисования по цифрам, бумагу для скрапбукинга и многое другое. Также внимание обязательно привлечет отдел «Сладкая жизнь», где можно купить необычные сладости, которые обязательно поднимут настроение.

Школьники, студенты и все, кто любит красивую канцелярию, тоже смогут «отвести душу» в магазине «Читай-город». Авторские блокноты и ежедневники, оригинальные ручки, подставки, папки и многие другие предметы, которые будут радовать каждый день.

В магазине «Читай-город» можно приобрести подарки для родных, друзей и любимых. Здесь тысячи разных книг, множество оригинальных вещей и забавных мелочей. В случае сложности с выбором можно подарить близкому человеку подарочный сертификат.