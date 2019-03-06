РИАМО - 6 мар. Корпорация Apple позволила устанавливать в iPhone любые батареи, в 2018 году компания поменяла зарядные устройства для 11 миллионов гаджетов, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Благодаря более гибким правилам владельцы гаджетов с аккумуляторами, установленными сторонними компаниями, смогут обращаться в авторизованные сервис-центры Apple.

«О новых правилах в политике Apple сообщил портал MacRumors. Уточняется, что если проблема у владельца iPhone не связана с батареей, то замена других элементов устройства обойдется ему в стандартную плату», – говорится в сообщении.

При этом и для замены «неродного» аккумулятора цена также будет стандартной.

В 2018 году Apple заменила 11 миллионов батарей для iPhone.

«Так компания попыталась компенсировать замедление работы старых гаджетов. Не исключается, что изменения политики Apple связаны с ростом числа владельцев iPhone, которые хотят заменить «неродные» батереи на новые», – заключается в материале.