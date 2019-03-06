РИАМО - 6 мар. Компанию, осуществляющую деятельность по закупке и хранению пищевой продукции животного происхождения, а также по организации общественного питания в подмосковной Коломне оштрафовали за нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В декабре 2018 года была проведена внеплановая проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Русфуд», осуществляющего деятельность по закупке и хранению пищевой продукции животного происхождения, а также по организации общественного питания по адресу: Московская область, город Коломна, улица Октябрьской Революции, дом 362.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции»», – отмечается в материале.

Среди недочетов: несоблюдение условий хранения замороженной пищевой продукции животного происхождения; хранение замороженного мясного сырья в морозильной камере осуществляется без учета необходимых технологических разрывов, вплотную к стенам морозильной камеры и многое другое.

В конце февраля 2019 года за нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, с учетом того, что общество относится к субъектам малого предпринимательства и привлекается к административной ответственности впервые, управление оштрафовало ООО «Русфуд» на 50 тысяч рублей и выдало предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ.