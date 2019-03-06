РИАМО - 6 мар. В подмосковной Электростали в центре информации Машиностроительного завода (ПАО «МСЗ»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») состоялась торжественная церемония награждения победителей первого в России «Атомного диктанта», говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МСЗ».

«Интеллектуальный конкурс на атомную тематику, давший старт общественному социально-просветительскому проекту «Ядерные знания – сила!» под эгидой Ядерного общества России, состоялся в феврале на базе Московского областного политехнического колледжа (МОПК НИЯУ МИФИ)», — говорится в сообщении.

Встреча объединила десятки школьников, студентов, преподавателей, сотрудников и ветеранов атомной отрасли: в пленарном заседании с торжественным запуском проекта приняли участие более 300 человек, 126 из которых участвовали в написании первого «Атомного диктанта», ставшего логическим развитием регулярно проходящих «Тотального диктанта» и «Географического диктанта». В числе желающих написать «Атомный диктант» оказались и взрослые люди различных профессий как имеющих отношение к атомной отрасли, так и нет.

В церемонии награждения победителей «Атомного диктанта», которую предварила обзорная лекция в центре информации ПАО «МСЗ», приняли участие вице-президент по управлению персоналом АО «ТВЭЛ» Наталия Собакинская, исполнительный вице-президент Ядерного общества России (ЯОР) Сергей Кушнарев, директор по производству ПАО «МСЗ» Игорь Дарьин, заместитель генерального директора по управлению персоналом и связям с общественностью ПАО «МСЗ» Александр Панфилов.

В мероприятии также участвовали заслуженные ветераны атомной отрасли Валерий Межуев, Николай Балагуров и Валерий Бушмелев, исполняющий обязанности директора МОПК НИЯУ МИФИ Альбина Потапова, инициатор проекта, председатель оргкомитета конкурса, сотрудник службы ядерной и радиационной безопасности ПАО «МСЗ», член правления Ядерного общества России Александр Дунилин.

Награды за третье место по итогам диктанта получили Владислав Иванов, Даниил Физер, Андрей Нестеров, Елизавета Филиппова, Анна Птичникова, Павел Макляев, Александр Миргородский, Тимур Янышев. Второе место заняли Евгений Салтыков, Никита Библая, Максим Серов, Вячеслав Цмех, Данила Бабанин, Никита Гончаренко, Павел Нетужилов, Артем Зверев. Первое место занял Никита Судьенков. Все они – студенты Московского областного политехнического колледжа

Диплом в номинации «Лучший школьник» получил Денис Никушкин - учащийся лицея №7 Электростали.

По оценке Наталии Собакинской, реализация образовательных проектов на территориях присутствия топливной компании «ТВЭЛ» оказывает существенное влияние на выполнение главной задачи всей профориентационной деятельности – качественный набор на предприятия атомной отрасли молодых квалифицированных сотрудников.

«Вдвойне приятно, что инициатива по организации «Атомного диктанта» исходила от работника нашего предприятия – то есть родилась от души и сердца, потому и была так успешно реализована. Безусловно, такие начинания будут поддерживаться топливной компанией «ТВЭЛ»: в целесообразности проведения «Атомного диктанта» на регулярной основе у меня нет сомнений. Я надеюсь, что сегодняшние участники, призеры и победители конкурса – это наши будущие коллеги», — отметила Собакинская.

Как уточнил Александр Дунилин, конкурс «Атомный диктант» планируется интегрировать с другими профориентационными проектами в городах присутствия предприятий атомной отрасли и НИЯУ МИФИ.

Он добавил, что с целью расширения географии проекта были получены одобрение и поддержка АО «ТВЭЛ», отраслевого движения ветеранов и Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. Имеется заинтересованность в развитии проекта и на площадке его запуска в Электростали, что продолжит совместную работу Ядерного общества России, ПАО «МСЗ», управления образования и учебных заведений города.

По информации организаторов проекта, скорее всего, следующий «Атомный диктант» проведут в Обнинске Калужской области, где расположена первая в мире АЭС.