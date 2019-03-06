РИАМО – 6 мар. Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о воссоздании системы вытрезвителей в России, услугу предлагается сделать платной, сообщает kp.ru.

Учреждения, в которые попадали лица в состоянии алкогольного опьянения, задержанные сотрудниками правоохранительных органов на улицах и в общественных местах, перестали существовать в 2011 году в рамках реформы МВД.

«И вот сейчас законопроект о возрождении уничтоженной системы готов к передаче в российский парламент. Сейчас некое подобие вытрезвителей существует в некоторых регионах, но они создаются в частном порядке и, если соблюдать все нюансы закона о социальном обслуживании граждан, не имеют права брать оплату за свои услуги с граждан, которые в момент «оказания услуги» не то что лыка не вяжут и не имеют «трезвого ума», но и крестик поставить напротив необходимой графы не в состоянии, не то чтобы расписаться», – отмечается в сообщении.

Тем не менее, забыть о проблеме разом не удастся. Поэтому глава комитета Совета Федерации Валерий Рязанский уверен, что новый законопроект, по которому вытрезвители будут создаваться региональными властями в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства, позволит вернуть процесс оказания платных услуг в законное русло.

«МВД по этому проекту не высказалось. Хотя задерживать пьяных и доставлять их в учреждения предстоит именно полицейским, действующим законодательством», – добавляется в материале.

Рязанский подчеркивает, что министерство из процесса принятия решения исключено.

«Минздрав молчит, поскольку «постояльцам» вытрезвителей не будет оказываться медпомощь (кому потребуется – это дело скорой и травмопунктов), хотя там обязательно должен присутствовать фельдшер в качестве именно медицинского специалиста», – уточняется в сообщении.

Свои претензии по планируемой инициативе выказал лишь Минфин, который интересуется, насколько возрастет нагрузка на региональные бюджеты, и откуда региональные власти будут брать деньги, а также, насколько вырастут расходы полиции на транспортировку пьяных. А тех, кто будет в состоянии наркотического опьянения, в вытрезвители не повезут.