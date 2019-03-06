РИАМО - 6 мар. Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал двухлетнего мальчика в тяжелом состоянии из больницы Зеленограда в специализированное лечебное учреждение столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в Зеленоград на Каштановую аллею, 1. Там, с территории городской больницы авиамедицинская бригада забрала мальчика в тяжелом состоянии», – отмечается в сообщении.

Экипаж вертолета экстренно эвакуировал малыша 2,5 лет в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада.