РИАМО - 6 мар. Жителей Подмосковья предупредили о том, что в продаже в столице и Волгоградской области обнаружили незамерзайку Nord Active, производитель которой отсутствует по заявленному юридическому адресу, а его свидетельство о регистрации аннулировано, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует о выявлении в реализации на территории города Москвы и Волгоградской области продукции - стеклоомывающей жидкости «Nord Active минус 30 градусов», изготовитель ООО «ПараллельЛимитэд» (Московская область, Дмитровский округ, Дмитров, улица Профессиональная, дом 3, офис 527) с содержанием метанола», — говорится в сообщении.

Содержание метанола в стеклоомывающей жидкости не соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью в ходе расследования ситуации осуществило выезд по адресу: Подольск, улица Комсомольская, дом 1А. В ходе выезда было установлено, что дом №1А по улице Комсомольская отсутствует.

«Кроме того, предприятие ООО «ПараллельЛимитэд» отсутствует по юридическому адресу: Московская область, Дмитровский округ, Дмитров, улица Профессиональная, дом 3, офис 527. Согласно информации арендодателя (ООО «Торговый дом «Юбилейный») юридическое лицо ООО «ПараллельЛимитэд» не зарегистрировано по адресу: Московская область, Дмитровский округ, Дмитров, улица Профессиональная, дом 3, офис 527», — добавляется в сообщении.

Согласно единому реестру свидетельств о государственной регистрации Евразийской экономической комиссии свидетельство о государственной регистрации имеет статус «Аннулирован/отозван».

«Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия с выраженными кумулятивными свойствами», — напоминается в сообщении.

Токсичное действие метанола связано с угнетением центральной нервной системы, развитием тяжелого метаболического ацидоза (изменение кислотно-щелочного баланса организма), поражением сетчатки глаза и дистрофией зрительного нерва.

Острое отравление характеризуется состоянием легкого опьянения, тошнотой, рвотой, сильной головной болью, резким ухудшением зрения вплоть до слепоты; при утяжелении состояния – цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек), затрудненное дыхание, расширение зрачков, судороги и смерть от остановки дыхания. При больших дозах отравление может протекать в молниеносной форме, смерть наступает в течение 2-3 часов.

Стеклоомывающая жидкость, где метанол применяется в качестве исходного сырья при производстве стеклоомывающих жидкостей, не обладает резким запахом, в воздушной среде салона автомобиля могут накапливаться небезопасные концентрации метанола и вызывать отравления химической этиологии.