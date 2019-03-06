РИАМО - 6 мар. В феврале в Московской области прекращена деятельность шести таксомоторных компаний, также аннулировано около 4 тысяч разрешений такси, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области аннулировало почти 4 тысячи разрешений такси в феврале этого года. Прекращена деятельность шести таксомоторных компаний: «Бренд такси», «Звезда», «Гарант-Таксик», «Олимп», ООО «ЭкспертАвто» и ООО «Цвет-Пром», - говорится в сообщении.

В деятельности компаний налоговыми органами выявлены нарушения: организации не находятся по адресу регистрации, зафиксирована неуплата налогов, предоставление нулевой отчетности и отсутствие фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С начала 2019 года в Подмосковье аннулировано около 5 тысяч разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в том числе около 1 тысячи разрешений прекращено в связи с ликвидацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«В настоящий момент в регионе работают около 93 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям», - уточняется в материале.

Минтранс Московской области призывает пользоваться только легальным такси, на автомобилях которых есть необходимая атрибутика, в том числе шашечный пояс на борту и световой фонарь. Проверить разрешения такси можно на сайте ведомства.

Получить разрешение на деятельность такси можно через региональный портал госуслуг. Срок предоставления услуги с начала этого года сокращен до пяти рабочих дней, разрешение выдается бесплатно сроком на пять лет.