РИАМО - 6 мар. Измайловский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства об аресте охранника столичного магазина «Пятерочка» Мухиддина Мухамаджонова, который в конце февраля избил ремнем подростков, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.

Ранее в «Пятерочке» на 15-й Парковой улице сотрудник магазина избил несовершеннолетних ремнем. Детей осмотрели медики.