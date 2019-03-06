РИАМО - 6 мар. Резиденты особой экономической зоны «Дубна», входящие в медико-технический кластер Московской области, намерены сотрудничать с организациями оборонно-промышленного комплекса России в разработке новых технологий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В среду состоялось заседание Межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Заседание прошло в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) при участии представителей Минпромторга России, Минздрава России, Торгово-промышленной палаты России, руководителей организаций, подведомственных названным министерствам.

«Главной темой заседания стал вопрос формирования комплексного подхода при разработке, испытаниях, производстве и продвижении на внутренний и внешний рынки высокотехнологичных медицинских изделий организациями оборонно-промышленного комплекса. На заседании обсуждались также вопросы организации госзакупок медицинских изделий для оснащения онкологических учреждений, реализации федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», формирования перечня техники, технологий и оборудования, а также производственные решения в части национального проекта «Здравоохранение» и многие другие», – говорится в сообщении.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева рассказала об основных параметрах национального проекта «Здравоохранение», на реализацию которого правительство выделяет более 1,3 триллиона рублей. Во всех федеральных программах приоритет при закупках медицинских изделий будет отдаваться отечественной продукции.

Руководитель департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин напомнил о необходимости развития экспортного потенциала, для чего создаваемые медизделия должны быть не только высокофункциональными, но также привлекательными и комфортными для врача и пациента. Для этого на базе Первого МГМУ имени Сеченова откроют центр подготовки специалистов, которые будут изучать профессии медиков-инженеров и медиков-дизайнеров.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что на территории Подмосковья уже работает много предприятий, выпускающих высококачественные медицинские изделия.

«Производители медицинских изделий, расположенные в Московской области, уже сейчас готовы удовлетворять спрос на отечественные медицинские изделия. На территории региона действуют 70 фармпредприятий, около 30 из них – средние и крупные. Поставленные в рамках национального проекта «Здравоохранение» задачи требуют от отечественных производителей кардинального ускорения процесса разработок инновационных медицинских изделий и освоения их в серийном производстве. Кооперация подмосковных производителей с оборонными предприятиями позволит более эффективнодостигнуть этих целей», – уточнил Хромов.

От медико-технического кластера Московской области, основу которого составляют резиденты особой экономической зоны «Дубна», с докладом на заседании выступил председатель его совета, руководитель группы компаний «Юнимед» Александр Шибанов.