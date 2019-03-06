РИАМО - 6 мар. Огромные пробки образовались на дорогах Москвы в среду, плотность движения в городе оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Большие заторы образовались на внешней стороне МКАД на северо-востоке, северо-западе, на внутренней стороне МКАД – на западе, юге. Обе стороны МКАД стоят на юго-востоке.

Пробки практически замкнули Третье транспортное и Садовое кольца. Местами скорость опустилась до 3-5 километров в час.

Сильно «забит» машинами и центр города: Бульварное кольцо, набережные в районе Кремля, в районе Китай-Города, станции метро «Полянка».

Пробки образовались на Ленинградском, Можайском, Варшавском, Бесединском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ленинградском, Рязанском проспектах, улицах Профсоюзная, Бакинская, проспекте Вернадского.

По прогнозу сервиса, в 20 часов дорожная ситуация будет оцениваться в шесть баллов, в 21 час – в четыре балла, в 22 часа – в три балла.

К вечеру в Москве на погоду начал влиять скандинавский антициклон, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать. На дорогах ожидается гололедица.

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.

Ранее из-за непогоды и пробок на дорогах Москвы водителям рекомендовали отказаться от личного авто в пользу городского транспорта.