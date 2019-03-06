РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. Во Дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец могут провести турнир по баскетболу на колясках, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду он посетил тренировку команды «Триумф» в одноименном Дворце спорта. Он познакомился с баскетболистами. Спортсмены попросили главу организовать турнир по баскетболу на колясках в городском округе.

«Вы большие молодцы, что не унываете, занимаетесь спортом. Турнир по баскетболу на колясках можем организовать, чтобы жители могли увидеть, что есть такая команда «Триумф». Подумаем над датой», – сказал Ружицкий.

По словам тренера команды Сергея Бондарчука, «Триумф» уже побеждал на спартакиадах в Берлине и Москве. Кроме того, команда неоднократно становилась призером всероссийских турниров.

«Мы ждем люберчан-колясочников в нашу команду. Можно прийти на тренировку, познакомиться. Потом необходимо пройти медосмотр. Задать вопросы можно в группе команды в социальной сети «ВКонтакте»», – отметил Бондарчук.